Защитник «Зенита» Дуглас Сантос оценил своё состояние после первой недели сборов

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос высказался о первой неделе тренировочных сборов в Дохе (Катар).

— Как чувствуете себя после недели работы? И ждёте ли первого контрольного матча?
— Первая неделя достаточно тяжёлая всегда, потому что и беговой, и силовой работы много, но, как я уже сказал, всё это очень важно, чтобы набирать объёмы, чтобы мы привыкали к нагрузкам. Конечно, все ждут первого контрольного матча, потому что это игровой ритм, игровые ситуации, которые сложно создать на тренировках. Надеемся, что все обойдутся без травм, что мы продолжим в таком же хорошем режиме.

— С учётом того, что вы восстанавливались после травмы осенью, наверное, больше всех соскучились по футболу в отпуске?
— Да, действительно, я очень соскучился и по тренировкам с командой, и по работе с мячом. Для меня большая радость прямо сейчас в этом тренировочном процессе находиться. Я рассчитываю, что за счёт контрольных игр буду всё больше и больше набирать форму, выходить на свой уровень, выполнять задачи, помогать команде и дальше уже вливаться в состав, — приводит слова Сантоса официальный сайт клуба.

В первой контрольной игре на сборах «Зенит» встретится с китайским «Шанхай Порт» 22 января.

Анатолий Тимощук рассказал о подготовке «Зенита» перед первой игрой на сборах
