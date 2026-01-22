Скидки
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Ньюкасла» Хау прокомментировал победу в матче Лиги чемпионов с ПСВ
Комментарии

Главный тренер английского «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау высказался о победе в матче общего этапа Лиги чемпионов с нидерландским «ПСВ Эйндховен» (3:0).

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2026, среда. 23:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Окончен
3 : 0
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
1:0 Висса – 8'     2:0 Гордон – 30'     3:0 Барнс – 65'    

«Действительно хорошее выступление с нашей стороны. Сложный соперник, тактически с ними трудно играть.

Сегодня мы были вознаграждены несколькими действительно хорошими голами. Отличный вечер для Йоана Висса, и я очень рад за него. Отчасти он пришёл в этот клуб именно ради таких вечеров, как сегодня. Игроки приняли вызов, и я думаю, что это было лучшее индивидуальное выступление многих игроков за последнее время. Многие игроки отлично проявили себя в этом турнире в этом году, и Энтони Гордон — один из них», — приводит слова Хау официальный сайт клуба со ссылкой на TNT Sports.

