Главный тренер «Ньюкасла» Хау прокомментировал победу в матче Лиги чемпионов с ПСВ

Главный тренер английского «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау высказался о победе в матче общего этапа Лиги чемпионов с нидерландским «ПСВ Эйндховен» (3:0).

«Действительно хорошее выступление с нашей стороны. Сложный соперник, тактически с ними трудно играть.

Сегодня мы были вознаграждены несколькими действительно хорошими голами. Отличный вечер для Йоана Висса, и я очень рад за него. Отчасти он пришёл в этот клуб именно ради таких вечеров, как сегодня. Игроки приняли вызов, и я думаю, что это было лучшее индивидуальное выступление многих игроков за последнее время. Многие игроки отлично проявили себя в этом турнире в этом году, и Энтони Гордон — один из них», — приводит слова Хау официальный сайт клуба со ссылкой на TNT Sports.