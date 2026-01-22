«За минуту может произойти от великого до смешного». Радимов — о финале Кубка Африки

Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался по итогам финала Кубка африканских наций между сборными Марокко и Сенегала. Победу со счётом 1:0 в решающем матче одержали сенегальцы.

«Вот чем прекрасен футбол. За минуту может произойти от великого до смешного. Ты мог стать чемпионом и держать Кубок в руках, а получилось, что дополнительное время и ты проиграл. Насколько расстроенные люди вокруг, плачут… Это футбол, это эмоции, за это его безумно любят во всём мире», — сказал Радимов в новом выпуске Fontour на канале Fonbet.

Победу национальной команде Сенегала принёс гол Папа Гейе в дополнительное время. Сенегал во второй раз в истории стал победителем Кубка Африки.