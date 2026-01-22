Скидки
23:00 Мск
Матч-центр:
Главная Футбол Новости

Капитан «Ливерпуля» ван Дейк: уже думаем о следующей игре, надо попасть в топ-8 ЛЧ

Комментарии

Защитник английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о победе в матче общего этапа Лиги чемпионов с французским «Марселем». «Ливерпуль» выиграл со счётом 3:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2026, среда. 23:00 МСК
Марсель
Марсель, Франция
Окончен
0 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Собослаи – 45+1'     0:2 Рульи – 72'     0:3 Гакпо – 90+3'    

«Хороший матч, заслуженная победа, но сейчас уже думаем о следующей игре. С таким плотным графиком важно избежать стыковых матчей. На следующей неделе всё будет зависеть только от нас. Надо попасть в топ-8. Сейчас мы в комфортной позиции, но всё решится на следующей неделе», — приводит слова ван Дейка официальный сайт УЕФА.

В следующем матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» дома встретится с азербайджанским «Карабахом» 28 января. Начало игры — в 23:00 мск.

Турнирная таблица Лиги чемпионов
