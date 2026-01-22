Капитан «Ливерпуля» ван Дейк: уже думаем о следующей игре, надо попасть в топ-8 ЛЧ

Защитник английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о победе в матче общего этапа Лиги чемпионов с французским «Марселем». «Ливерпуль» выиграл со счётом 3:0.

«Хороший матч, заслуженная победа, но сейчас уже думаем о следующей игре. С таким плотным графиком важно избежать стыковых матчей. На следующей неделе всё будет зависеть только от нас. Надо попасть в топ-8. Сейчас мы в комфортной позиции, но всё решится на следующей неделе», — приводит слова ван Дейка официальный сайт УЕФА.

В следующем матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» дома встретится с азербайджанским «Карабахом» 28 января. Начало игры — в 23:00 мск.