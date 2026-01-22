Орлов высказался о проблеме развития воспитанников в «Зените»

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о проблеме развития воспитанников и молодых российских футболистов в «Зените».

— Кто из молодых игроков и воспитанников «Зенита» может прямо сейчас заменить Вендела, Барриоса или Кассьерру?

— Увы, пока никто. Но вообще-то у нас в академии Аршавин отвечает за резерв. Многие подают надежду, но потом не вырастают… Нужно, чтобы был тренер, который мог что-то дать [молодым]. Только при Петржеле россияне расцветали и прибавляли в мастерстве. А дальше никак не получалось. То ли ребятам таланта не хватало футбольного, то ли...» — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».