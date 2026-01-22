Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Янг Бойз — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов высказался о проблеме развития воспитанников в «Зените»

Орлов высказался о проблеме развития воспитанников в «Зените»
Комментарии

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о проблеме развития воспитанников и молодых российских футболистов в «Зените».

— Кто из молодых игроков и воспитанников «Зенита» может прямо сейчас заменить Вендела, Барриоса или Кассьерру?
— Увы, пока никто. Но вообще-то у нас в академии Аршавин отвечает за резерв. Многие подают надежду, но потом не вырастают… Нужно, чтобы был тренер, который мог что-то дать [молодым]. Только при Петржеле россияне расцветали и прибавляли в мастерстве. А дальше никак не получалось. То ли ребятам таланта не хватало футбольного, то ли...» — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Материалы по теме
«Как найти нового нападающего?!» Орлов — о проблемной позиции «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android