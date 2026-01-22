Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Барселоны» Флик высказался о важности замен в матче со «Славией» в Лиге чемпионов

Тренер «Барселоны» Флик высказался о важности замен в матче со «Славией» в Лиге чемпионов
Комментарии

Главный тренер испанской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о матче общего этапа Лиги чемпионов с чешской «Славией» (4:2).

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2026, среда. 23:00 МСК
Славия П
Прага, Чехия
Окончен
2 : 4
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Кушей – 10'     1:1 Лопес Мартин – 34'     1:2 Лопес Мартин – 42'     2:2 Левандовски – 44'     2:3 Ольмо – 63'     2:4 Левандовски – 71'    

«Мы дважды пропустили при стандартных положениях — всё это не так просто против этой команды, так как она обладает физической мощью и высокорослыми игроками. Но, в конце концов, получилось то, чего я и хотел от своей команды: сохранить хладнокровие, веру в себя и смело продолжать играть. Что она и сделала.

Значимость замен? Это, я считаю, самое важное для команды. У меня всегда есть 11 игроков, которые начинают, и ещё пятеро, которые точно будут заканчивать и могут всё решить. Сегодня так и случилось: Дани Ольмо вышел и сделал счёт 3:2, а Маркус Рашфорд отдал последний пас Роберту Левандовскому», — приводит слова Флика официальный сайт УЕФА.

Материалы по теме
«Барса» устроила шоу в Лиге чемпионов! Но так играть на стандартах просто нельзя. Видео
«Барса» устроила шоу в Лиге чемпионов! Но так играть на стандартах просто нельзя. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android