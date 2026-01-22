Тренер «Барселоны» Флик высказался о важности замен в матче со «Славией» в Лиге чемпионов

Главный тренер испанской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о матче общего этапа Лиги чемпионов с чешской «Славией» (4:2).

«Мы дважды пропустили при стандартных положениях — всё это не так просто против этой команды, так как она обладает физической мощью и высокорослыми игроками. Но, в конце концов, получилось то, чего я и хотел от своей команды: сохранить хладнокровие, веру в себя и смело продолжать играть. Что она и сделала.

Значимость замен? Это, я считаю, самое важное для команды. У меня всегда есть 11 игроков, которые начинают, и ещё пятеро, которые точно будут заканчивать и могут всё решить. Сегодня так и случилось: Дани Ольмо вышел и сделал счёт 3:2, а Маркус Рашфорд отдал последний пас Роберту Левандовскому», — приводит слова Флика официальный сайт УЕФА.