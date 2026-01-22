Скидки
Бубнов оценил шансы ЦСКА на чемпионство в РПЛ

Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил шансы московского ЦСКА на победу в Мир РПЛ этого сезона. На зимний перерыв армейцы ушли, занимая четвёртое место в турнирной таблице.

— Много же говорили о том, что если они найдут хорошего центрального нападающего, то шансы повысятся...
— Шансы повысятся в борьбе за третье место. Может быть, даже за второе. Но не за чемпионство. В этом году, думаю, совершенно точно. Потому что у меня там ЦСКА стоит (в прогнозах. — Прим. «Чемпионата») на третьем-четвёртом…

— Четыре очка от первого места.
— Ну там и у «Балтики» тоже пять очков или четыре. Они там рядом. Ну, думаю, ЦСКА по игре должен быть выше «Балтики», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канал «Коммент.Шоу».

