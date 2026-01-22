Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Собослаи прокомментировал свой гол со штрафного в ворота «Марселя»

Собослаи прокомментировал свой гол со штрафного в ворота «Марселя»
Комментарии

Футболист «Ливерпуля» Доминик Собослаи прокомментировал свой гол со штрафного в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Марселем» (3:0). Полузащитник ударил низом — мяч пролетел под стенкой и угодил в ворота.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2026, среда. 23:00 МСК
Марсель
Марсель, Франция
Окончен
0 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Собослаи – 45+1'     0:2 Рульи – 72'     0:3 Гакпо – 90+3'    

«Да, я подготовился к этому штрафному. Мне сказали, что, если ни один игрок не ляжет под стенку, у меня может быть шанс направить удар именно туда. Никто не упал на газон, поэтому я попробовал, и это сработало!..

Мы всегда обсуждаем с Салахом, кто будет бить штрафной. Бывают ситуации, когда один из нас может быть в более выгодном положении, чем другой. Он спросил меня, хочу ли я пробить, и я ответил «да». Я был уверен, что, если никто не лежит на газоне, я буду бить под стенкой. Он сказал: «Хорошо, тогда бей», и я забил», — приводит слова Собослаи RMC Sport.

Материалы по теме
«Ливерпуль» в ЛЧ и АПЛ — две разные команды! «Марсель» на выезде просто не заметили. Видео
«Ливерпуль» в ЛЧ и АПЛ — две разные команды! «Марсель» на выезде просто не заметили. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android