Собослаи прокомментировал свой гол со штрафного в ворота «Марселя»

Футболист «Ливерпуля» Доминик Собослаи прокомментировал свой гол со штрафного в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Марселем» (3:0). Полузащитник ударил низом — мяч пролетел под стенкой и угодил в ворота.

«Да, я подготовился к этому штрафному. Мне сказали, что, если ни один игрок не ляжет под стенку, у меня может быть шанс направить удар именно туда. Никто не упал на газон, поэтому я попробовал, и это сработало!..

Мы всегда обсуждаем с Салахом, кто будет бить штрафной. Бывают ситуации, когда один из нас может быть в более выгодном положении, чем другой. Он спросил меня, хочу ли я пробить, и я ответил «да». Я был уверен, что, если никто не лежит на газоне, я буду бить под стенкой. Он сказал: «Хорошо, тогда бей», и я забил», — приводит слова Собослаи RMC Sport.