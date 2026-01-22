Флик высказался о том, что «Барселона» обеспечила себе как минимум стыковые матчи ЛЧ

Главный тренер испанской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о том, что команда обеспечила себе выход в следующий этап Лиги чемпионов после победы в матче с чешской «Славией» (4:2).

«Теперь мы в следующем раунде, и это хорошее известие. Заканчивать придётся так же: сегодня вы видели, насколько сложно побеждать в Лиге чемпионов, так как всем хочется выиграть и пройти дальше. У «Копенгагена» шанс ещё остаётся, так что нам придётся продемонстрировать свою лучшую игру», — приводит слова Флика официальный сайт УЕФА.

В заключительном матче общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» дома примет датский «Копенгаген» 28 января. Начало игры — в 23:00 мск.