Флик высказался о том, что «Барселона» обеспечила себе как минимум стыковые матчи ЛЧ
Главный тренер испанской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о том, что команда обеспечила себе выход в следующий этап Лиги чемпионов после победы в матче с чешской «Славией» (4:2).
Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2026, среда. 23:00 МСК
Славия П
Прага, Чехия
Окончен
2 : 4
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Кушей – 10' 1:1 Лопес Мартин – 34' 1:2 Лопес Мартин – 42' 2:2 Левандовски – 44' 2:3 Ольмо – 63' 2:4 Левандовски – 71'
«Теперь мы в следующем раунде, и это хорошее известие. Заканчивать придётся так же: сегодня вы видели, насколько сложно побеждать в Лиге чемпионов, так как всем хочется выиграть и пройти дальше. У «Копенгагена» шанс ещё остаётся, так что нам придётся продемонстрировать свою лучшую игру», — приводит слова Флика официальный сайт УЕФА.
В заключительном матче общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» дома примет датский «Копенгаген» 28 января. Начало игры — в 23:00 мск.
