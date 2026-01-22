Скидки
Сельта — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Флик высказался о том, что «Барселона» обеспечила себе как минимум стыковые матчи ЛЧ

Главный тренер испанской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о том, что команда обеспечила себе выход в следующий этап Лиги чемпионов после победы в матче с чешской «Славией» (4:2).

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2026, среда. 23:00 МСК
Славия П
Прага, Чехия
Окончен
2 : 4
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Кушей – 10'     1:1 Лопес Мартин – 34'     1:2 Лопес Мартин – 42'     2:2 Левандовски – 44'     2:3 Ольмо – 63'     2:4 Левандовски – 71'    

«Теперь мы в следующем раунде, и это хорошее известие. Заканчивать придётся так же: сегодня вы видели, насколько сложно побеждать в Лиге чемпионов, так как всем хочется выиграть и пройти дальше. У «Копенгагена» шанс ещё остаётся, так что нам придётся продемонстрировать свою лучшую игру», — приводит слова Флика официальный сайт УЕФА.

В заключительном матче общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» дома примет датский «Копенгаген» 28 января. Начало игры — в 23:00 мск.

Турнирная таблица Лиги чемпионов
