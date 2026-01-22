«Выглядит даже опаснее, чем по телевизору». Тренер «Славии» — о матче с «Барселоной»

Главный тренер чешской «Славии» Йиндржих Трпишовски прокомментировал поражение в матче общего этапа Лиги чемпионов с испанской «Барселоной» (2:4).
«Мы довольны, что забили два мяча. Очень солидно провели первый тайм. Точно так, как того и хотели. Сдерживали атаки соперника, не позволяя часто создавать голевые моменты и проводить опасные контрвыпады.
Перед вторым таймом нам пришлось сделать две замены, и «Барселона» стала играть целенаправленнее, создавая моменты. У нас иссякали силы: ребята полностью выложились. И всё же мы допустили некоторые ошибки, что вылилось для нас в итоговый результат.
Качество завершения её атак было потрясающим: удары были резки, наносились из сложных положений. Возможно, при третьем и четвёртом голах мы могли бы сделать больше. Но когда это происходит у нас прямо на глазах, становится ясно, что всё это выглядит даже опаснее, чем по телевизору», — приводит слова Трпишовски официальный сайт УЕФА.
