Сельта — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Выглядит даже опаснее, чем по телевизору». Тренер «Славии» — о матче с «Барселоной»

Комментарии

Главный тренер чешской «Славии» Йиндржих Трпишовски прокомментировал поражение в матче общего этапа Лиги чемпионов с испанской «Барселоной» (2:4).

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2026, среда. 23:00 МСК
Славия П
Прага, Чехия
Окончен
2 : 4
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Кушей – 10'     1:1 Лопес Мартин – 34'     1:2 Лопес Мартин – 42'     2:2 Левандовски – 44'     2:3 Ольмо – 63'     2:4 Левандовски – 71'    

«Мы довольны, что забили два мяча. Очень солидно провели первый тайм. Точно так, как того и хотели. Сдерживали атаки соперника, не позволяя часто создавать голевые моменты и проводить опасные контрвыпады.

Перед вторым таймом нам пришлось сделать две замены, и «Барселона» стала играть целенаправленнее, создавая моменты. У нас иссякали силы: ребята полностью выложились. И всё же мы допустили некоторые ошибки, что вылилось для нас в итоговый результат.

Качество завершения её атак было потрясающим: удары были резки, наносились из сложных положений. Возможно, при третьем и четвёртом голах мы могли бы сделать больше. Но когда это происходит у нас прямо на глазах, становится ясно, что всё это выглядит даже опаснее, чем по телевизору», — приводит слова Трпишовски официальный сайт УЕФА.

