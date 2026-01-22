Игорь Лещук выделил лучшего защитника «Динамо», с которым играл

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук ответил на вопрос о лучших защитниках, с которыми вместе играл за бело-голубых. Он выделил украинского футболиста Ивана Ордеца, который выступал за «Динамо» с 2019 по 2024 год.

— Твои топ-3 партнёра в защите? С кем чувствовал себя надёжнее всего?

— Назову не трёх, а одного. В обороне для меня самое важное быть на одной волне с партнёрами, особенно с защитниками. Когда ты заранее понимаешь действия друг друга. Потому что иногда бывает: один сыграл тактически неожиданно и в моменте рушится вся линия, даже не всегда понятно, как быстро всем подсказать, чтобы перестроились.

Поэтому выделю Ваню Ордеца. Он всегда действовал на максимуме, сам много подсказывал партнёрам при перестроениях, очень сильный защитник. С ним было реально комфортно и надёжно играть. Вообще, с большим удовольствием вспоминаю ребят из команды тех времён, — написал Лещук в своём телеграм-канале.