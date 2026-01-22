Жозе Моуринью: на протяжении большей части матча с «Ювентусом» «Бенфика» была лучше

Главный тренер португальской «Бенфики» Жозе Моуринью прокомментировал поражение в матче общего этапа Лиги чемпионов с итальянским «Ювентусом» (0:2).

«Разница между «Ювентусом» и нами в том, что они забили, а мы нет. На протяжении большей части матча «Бенфика» была лучше. На определённых отрезках мы доминировали, но, к сожалению, не хватило гола. Мы здорово сыграли против очень сильного соперника, имея мало вариантов по составу и много молодых на скамейке. Это футбол — нужно смириться.

Нам не хватило умения претворять свои действия на поле в результат. Кроме того, не повезло с пенальти. Если бы Павлидис забил, мы могли бы вернуться в игру, и, возможно, всё сложилось бы иначе», — приводит слова Моуринью официальный сайт УЕФА.