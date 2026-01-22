«Парень точно не с этой планеты». Защитник ФК «Зенит» Мантуан — о Стефене Карри

Бразильский защитник «Зенита» Густаво Мантуан рассказал о своей любви к Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

— У вас есть чехол для телефона со Стефеном Карри и Леброном Джеймсом. Это ваши любимые баскетболисты?

— Да! Мне всегда нравился баскетбол, но по-настоящему я втянулся и начал смотреть матчи НБА, когда там появился Стефен Карри. Я почти не застал Коби Брайанта, совсем не видел вживую, как играл Майкл Джордан, поэтому Леброн и Карри для меня настоящие кумиры, заставившие влюбиться в этот спорт. То, какие броски забивает Карри, натурально сводит с ума! Всякий раз думаю: «Откуда он вообще такой взялся? Парень точно не с этой планеты».

Понятно, что в Бразилии нет ничего популярнее футбола и баскетбол сильно ему уступает, но в какой-то момент НБА сделала большую ставку на бразильский рынок, появились трансляции матчей, мы всегда были в курсе последних новостей. Поэтому интерес начал расти, у всех появились свои любимчики, на улицах стало больше людей, бросающих мяч в корзину и получающих от этого удовольствие. Например, нынешнее молодое поколение фанатеет от Гуя Сантоса из «Голден Стэйт Уорриорз».

— Вы знакомы с ним лично?

— Нет, но мы подписаны друг на друга в соцсетях, иногда обмениваемся сообщениями. Он сейчас в полном порядке, и, думаю, это хороший пример для юных бразильских баскетболистов — вот, смотрите, чего можно достичь, если поставить цель и упорно идти к ней. Очень надеюсь, что однажды смогу побывать на игре его команды.

— Почему этого ещё не произошло? Учитывая вашу увлечённость баскетболом.

— Вот именно, я задаю себе тот же вопрос! Перед каждым отпуском заявляю, что отправлюсь в США, и в итоге никуда не еду. Постоянно крутятся мысли об этом, когда приближается конец года, но зимой там холодно, а мне так хочется переключиться с российских морозов на солнце и пляжи Бразилии. Так и получается, что выбираю поехать домой. А летом в НБА уже время финальных игр, и есть риск проделать такой длинный путь и никуда не успеть, или команда, которая мне интересна, уже завершит борьбу в плей-офф. Но я обещаю, что в 2026-м, в конце года, уж точно попаду на матч любимого «Голден Стэйт»! — приводит слова Мантуана пресс-служба команды.