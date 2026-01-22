Скидки
Сельта — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Он обиделся, однозначно». Бубнов — о Баринове и «Локомотиве»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об уходе полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова из «Локомотива». Хавбек покинул железнодорожников в это трансферное окно на фоне слухов о нежелании продлевать истекающий контракт.

«С понижением [зарплаты] в 40% предложение — это вообще унижение. Унижение чисто профессионального достоинства. Он обиделся. Мало того что резину тянули — могли ведь раньше об этом сказать. И там бы совершенно другая позиция была. И больше времени было бы на поиск команды, возможно даже, что за рубежом. Хорошей команды. Поэтому однозначно он обиделся.

В прессе он об этом не говорит, и правильно делает. Ну и занял принципиальную позицию. Вот. Наверняка там общение было у агента со всеми топ-командами российскими. А когда ЦСКА предложили, там Москва, всё рядом...» — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канал «Коммент.Шоу».

