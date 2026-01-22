«Аферист какой-то!» Орлов раскритиковал президента «Реала»

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов раскритиковал президента мадридского «Реала» Флорентино Переса.

«Президент „Реала“ Перес — аферист какой-то футбольный! Я не имею в виду его деловые качества. Но что он творит с тренерами?! Авантюрист. Я никогда не забуду историю, ведь Россия за счёт этого хорошо сыграла с Испанией [на ЧМ-2018].

Перес этого тренера Лопетеги… Зидан из «Реала» ушёл. Лопетеги тренирует сборную Испании. Они на сборах. Остаётся три недели до чемпионата мира. И вдруг Перес заявляет, что «Реал» подписывает контракт с тренером сборной Испании! Это показательно, это сумасшествие! Перес, ты за Испанию вообще болеешь или нет? Или ты болеешь только сам за себя? Ну так же нельзя.

Что получилось: хрупкая сборная Испании, в которой есть «Барселона» и «Реал», эти игроки по-разному друг к другу относятся. Лопетеги сумел их объединить, нашёл сочетания. А здесь бах и новый тренер! И пошло внутри… К матчу со сборной России они прошли в не самом лучшем состоянии. Этот президент Перес развалил сборную Испании.

И сейчас вот. Он этого парня уволил, Хаби Алонсо. Ну вот что ты делаешь? Это же одна игра, в ней всё может быть. И потом, сколько он у тебя работает?!

Перес мог уволить Алонсо из-за мнения Мбаппе? Ещё один показатель неумности президента. Никогда не слушай игроков. Игроки всегда субъективны, думают только о себе», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».