«СКА-Хабаровск» арендовал защитника у «Сочи»

«СКА-Хабаровск» на официальном сайте объявил о переходе 30-летнего защитника Олега Кожемякина на правах аренды из «Сочи».

«СКА-Хабаровск» и «Сочи» договорились об аренде опытного защитника до конца сезона.

Напомним, Кожемякин уже выступал в составе дальневосточных армейцев в сезоне-2023/2024. Тогда он запомнился болельщикам не только надёжной игрой в обороне, но и бомбардирскими качествами – Олег отправил в ворота соперников шесть мячей. Как итог – звание лучшего игрока сезона от болельщиков красно-синих.

Летом 2024-го он перешёл в ФК «Сочи», вместе с которым завоевал путёвку в РПЛ. Первую часть нынешнего сезона Олег провёл в столичном «Торпедо», с которым несколько лет назад выигрывал Первую лигу и выступал в РПЛ. Также на высшем уровне отечественного футбола играл за «Ротор» (Волгоград).

С возвращением в «СКА-Хабаровск», Олег!» — написано в сообщении клуба.