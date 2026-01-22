Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«СКА-Хабаровск» арендовал защитника у «Сочи»

«СКА-Хабаровск» арендовал защитника у «Сочи»
Комментарии

«СКА-Хабаровск» на официальном сайте объявил о переходе 30-летнего защитника Олега Кожемякина на правах аренды из «Сочи».

«СКА-Хабаровск» и «Сочи» договорились об аренде опытного защитника до конца сезона.

Напомним, Кожемякин уже выступал в составе дальневосточных армейцев в сезоне-2023/2024. Тогда он запомнился болельщикам не только надёжной игрой в обороне, но и бомбардирскими качествами – Олег отправил в ворота соперников шесть мячей. Как итог – звание лучшего игрока сезона от болельщиков красно-синих.

Летом 2024-го он перешёл в ФК «Сочи», вместе с которым завоевал путёвку в РПЛ. Первую часть нынешнего сезона Олег провёл в столичном «Торпедо», с которым несколько лет назад выигрывал Первую лигу и выступал в РПЛ. Также на высшем уровне отечественного футбола играл за «Ротор» (Волгоград).

С возвращением в «СКА-Хабаровск», Олег!» — написано в сообщении клуба.

Материалы по теме
Демарш игрока Франции, цель «Зенита» — в АПЛ, новичок «Динамо». Трансферы и слухи дня
Демарш игрока Франции, цель «Зенита» — в АПЛ, новичок «Динамо». Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android