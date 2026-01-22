Мантуан ответил на вопрос об отсутствии Вендела на сборах «Зенита»

Футболист «Зенита» Густаво Мантуан ответил на вопрос об отсутствии полузащитника Вендела на зимних сборах петербургского клуба. Ранее стало известно, что Вендел не явился в расположение команды в установленный срок. Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак заявил, что бразилец будет оштрафован. Он уже не впервые саботирует начало зимних сборов «Зенита».

— Не хватает только Вендела?

— Да, но очень скоро он к нам присоединится, я с нетерпением жду его приезда! — приводит слова Густаво Мантуана официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» ушёл на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко.