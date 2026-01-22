Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мантуан ответил на вопрос об отсутствии Вендела на сборах «Зенита»

Мантуан ответил на вопрос об отсутствии Вендела на сборах «Зенита»
Комментарии

Футболист «Зенита» Густаво Мантуан ответил на вопрос об отсутствии полузащитника Вендела на зимних сборах петербургского клуба. Ранее стало известно, что Вендел не явился в расположение команды в установленный срок. Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак заявил, что бразилец будет оштрафован. Он уже не впервые саботирует начало зимних сборов «Зенита».

— Не хватает только Вендела?
— Да, но очень скоро он к нам присоединится, я с нетерпением жду его приезда! — приводит слова Густаво Мантуана официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» ушёл на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко.

Материалы по теме
Вендел снова застрял в Бразилии вместо сборов. Похоже, рычагов у «Зенита» больше нет
Вендел снова застрял в Бразилии вместо сборов. Похоже, рычагов у «Зенита» больше нет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android