Главная Футбол Новости

Главный тренер «Ювентуса» Спаллетти прокомментировал победу в матче ЛЧ с «Бенфикой»

Комментарии

Главный тренер итальянского «Ювентуса» Лучано Спаллетти высказался о победе в матче общего этапа Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой» (2:0).

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2026, среда. 23:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
2 : 0
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1:0 Тюрам-Юльен – 55'     2:0 Маккенни – 64'    

«Это был сложный матч. В конце первого тайма и в начале второго мы немного утратили позиции, и «Бенфика» благодаря своему классу перехватила инициативу. Но считаю, что самые явные голевые моменты были у «Ювентуса». Затем Тюрам забил великолепный гол, с этого момента мы стали играть свободнее, удвоили преимущество и заслужили победу.

У Маккенни есть эти качества, и он может забивать ещё больше. Маккенни заранее знает, где окажется мяч, и сегодня он мог забить ещё», — приводит слова Спаллетти официальный сайт УЕФА.

