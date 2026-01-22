Главный тренер «Ювентуса» Спаллетти прокомментировал победу в матче ЛЧ с «Бенфикой»

Главный тренер итальянского «Ювентуса» Лучано Спаллетти высказался о победе в матче общего этапа Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой» (2:0).

«Это был сложный матч. В конце первого тайма и в начале второго мы немного утратили позиции, и «Бенфика» благодаря своему классу перехватила инициативу. Но считаю, что самые явные голевые моменты были у «Ювентуса». Затем Тюрам забил великолепный гол, с этого момента мы стали играть свободнее, удвоили преимущество и заслужили победу.

У Маккенни есть эти качества, и он может забивать ещё больше. Маккенни заранее знает, где окажется мяч, и сегодня он мог забить ещё», — приводит слова Спаллетти официальный сайт УЕФА.