Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бывает, позволяю себе лишнего». Густаво Мантуан рассказал, как провёл зимние каникулы

«Бывает, позволяю себе лишнего». Густаво Мантуан рассказал, как провёл зимние каникулы
Комментарии

Футболист санкт-петербургского «Зенита» Густаво Мантуан рассказал, как провёл зимние каникулы в плане диеты и занятий спортом.

— Судя по соцсетям, во время паузы вы посвящали много времени спорту. Это так?
— Да, когда я вернулся из России в Бразилию, то две недели подряд, без перерыва, ходил в тренажёрный зал, занимался по специальной программе. Потом дней пятнадцать не делал вообще ничего, чтобы разгрузить голову, — только прогулки, пляж, океан, солнце. И наконец, сразу после Нового года, вернулся в зал и на поле, к работе с мячом, чтобы за пару недель, которые оставались до сборов, привести себя в форму.

— Вы едите на каникулах то, что не разрешаете себе во время сезона?
— Бывает, позволяешь себе немного лишнего (улыбается). Речь о сладком: я обожаю ягоды асаи — это такое бразильское лакомство, в которое можно добавить сгущёнку, например, или сухое молоко и бананы. Его обычно подают в качестве десерта после обеда или ужина. Сейчас, конечно, я такое не ем, это не укладывается в мою диету, но на отдыхе вполне, — приводит слова Мантуана официальный сайт «Зенита».

Материалы по теме
Мантуан ответил на вопрос об отсутствии Вендела на сборах «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android