«Бывает, позволяю себе лишнего». Густаво Мантуан рассказал, как провёл зимние каникулы

Футболист санкт-петербургского «Зенита» Густаво Мантуан рассказал, как провёл зимние каникулы в плане диеты и занятий спортом.

— Судя по соцсетям, во время паузы вы посвящали много времени спорту. Это так?

— Да, когда я вернулся из России в Бразилию, то две недели подряд, без перерыва, ходил в тренажёрный зал, занимался по специальной программе. Потом дней пятнадцать не делал вообще ничего, чтобы разгрузить голову, — только прогулки, пляж, океан, солнце. И наконец, сразу после Нового года, вернулся в зал и на поле, к работе с мячом, чтобы за пару недель, которые оставались до сборов, привести себя в форму.

— Вы едите на каникулах то, что не разрешаете себе во время сезона?

— Бывает, позволяешь себе немного лишнего (улыбается). Речь о сладком: я обожаю ягоды асаи — это такое бразильское лакомство, в которое можно добавить сгущёнку, например, или сухое молоко и бананы. Его обычно подают в качестве десерта после обеда или ужина. Сейчас, конечно, я такое не ем, это не укладывается в мою диету, но на отдыхе вполне, — приводит слова Мантуана официальный сайт «Зенита».