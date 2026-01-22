Аршавин раскрыл, почему не всегда соглашается сфотографироваться с теми, кто просит

Заместитель председателя правления санкт-петербургского «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин объяснил, в каких случаях он отказывается фотографироваться с попросившими об этом людьми. Наибольшую известность Аршавину принесли выступления за «Арсенал» и «Зенит».

— В какой момент вы поняли, что вас будут узнавать в любой точке мира?

— В целом, думаю, что после Евро-2008.

— А вы всегда соглашаетесь на фото?

— Нет, конечно.

— Почему?

— Ну всё зависит от того, как и кто спросит. От ситуации, от многих факторов.

— Каких?

— Ну, например, где много, нельзя фоткаться. Это глобальное правило. И расписываться (давать автограф. — Прим. «Чемпионата») ни одному. Потому что если начнёшь с одним, то у других будет повод сказать: «А почему со мной нет, а с другим да?» Поэтому лучше отказывать, если не планируешь со всеми, кто находится в помещении или мероприятии, сделать то же самое, — сказал Аршавин в новом выпуске Fontour на канале Fonbet.