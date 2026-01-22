«Она заботится о моих зубах». Игрок «Зенита» Мантуан рассказал о своей девушке

Футболист «Зенита» Густаво Мантуан рассказал о своей девушке. Пара встречается с 14 лет. Девушка Мантуана по образованию является дантистом.

— Расскажите о вашей девушке. Как её зовут, чем она занимается? Давно ли вы знакомы?

— Со школы, с 14 лет. Да-да, представляете! У нас с ней очень долгая история — сначала мы дружили, потом несколько лет встречались, а в восемнадцать расстались. Когда это произошло, я думал, что потерял её навсегда, но людям неведомы божественные планы на них, и всё всегда происходит в нужный момент. Поэтому однажды мы снова встретились и с тех пор вместе вот уже больше года. Она лучшее, что произошло в моей жизни, совершенно особенный для меня человек. Ее зовут Жулия, а я называю ее Жу. По специальности она дантист, сейчас учится в аспирантуре, поэтому ей приходится периодически уезжать из Петербурга в Бразилию на занятия. Но мы стараемся всё возможное время проводить друг с другом.

— Вы уже обращались к ней по стоматологическим вопросам?

— Да, и не раз! Она бережно заботится о моих зубах. И не только о моих, все родные всегда идут к ней, если есть необходимость.

— Дантист в семье — это довольно выгодно, правда?

— Да, хорошая экономия получается (смеётся), — приводит слова Мантуана официальный сайт «Зенита».