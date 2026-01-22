Скидки
Сельта — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Игрок «Ювентуса» Тюрам-Юльен поделился эмоциями от первого гола в Лиге чемпионов

Комментарии

Полузащитник итальянского «Ювентуса» Кефрен Тюрам-Юльен высказался о победе в матче общего этапа Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой» (2:0).

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2026, среда. 23:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
2 : 0
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1:0 Тюрам-Юльен – 55'     2:0 Маккенни – 64'    

«Это была сложная игра. «Бенфика» — сильная команда с очень техничными игроками. Мы старались контролировать ход встречи и постоянно двигать мяч. К счастью, мы забили в начале второго тайма, что придало нам уверенности для продолжения атак. В итоге забили второй и одержали победу.

Я рад голу. В детстве мечтаешь играть в таких матчах и забивать — именно это со мной и произошло. Начало второго тайма было сложным, поэтому я очень рад, что мой гол придал команде свежей энергии и помог победить», — приводит слова Тюрам-Юльена официальный сайт УЕФА.

