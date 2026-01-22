Скидки
Бывший председатель «Локомотива» признал вину по делу о заказных убийствах

Комментарии

Бывший председатель совета директоров московского «Локомотива» Сергей Липатов признал вину по делу о заказных убийствах. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что Липатов, занимавший пост председателя совета директоров «Локомотива» с 2002 по 2010 год, находится под следствием по уголовному делу о заказных убийствах, связанных с миллиардером Валерием Цимбаевым.

По версии следствия, Литапов действовал совместно с бывшим сотрудником МВД Алексеем Чеботарёвым, бывшим военнослужащим Павлом Христевым, бывшим сотрудником 5-го отдела РУОП Леонидом Ракогоном, а также неким Олегом Михалёвым. Как полагают следователи, все эти люди получили деньги от Липатова за убийство директора юридической фирмы «Инюрконсалт», советника главы Министерства путей сообщения РФ Александра Фоминова.

Сергей Липатов, помимо руководящей должности в «Локомотиве», занимал пост председателя совета директоров «Транстелекома» и был совладельцем Межтрастбанка.

