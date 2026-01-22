Скидки
Сельта — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Доволен итогом». Тренер «Челси» Росеньор — о матче Лиги чемпионов с «Пафосом»

Главный тренер английского «Челси» Лиам Росеньор прокомментировал победу в матче общего этапа Лиги чемпионов с кипрским «Пафосом». «Челси» выиграл со счётом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Мойсес Кайседо на 78-й минуте.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2026, среда. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Пафос
Пафос, Кипр
1:0 Кайседо – 78'    

«Думаю, «Пафос» очень хорошо сыграл в обороне. В футбол можно играть по-разному. Соперник действовал очень низким блоком, против которого всегда тяжело, но мне понравился настрой моей команды — мы продолжали идти вперёд и в итоге воспользовались своим моментом. Сегодня это было серьёзное испытание для нас, и я доволен итогом», — приводит слова Росеньора официальный сайт «Челси».

