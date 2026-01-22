«Доволен итогом». Тренер «Челси» Росеньор — о матче Лиги чемпионов с «Пафосом»

Главный тренер английского «Челси» Лиам Росеньор прокомментировал победу в матче общего этапа Лиги чемпионов с кипрским «Пафосом». «Челси» выиграл со счётом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Мойсес Кайседо на 78-й минуте.

«Думаю, «Пафос» очень хорошо сыграл в обороне. В футбол можно играть по-разному. Соперник действовал очень низким блоком, против которого всегда тяжело, но мне понравился настрой моей команды — мы продолжали идти вперёд и в итоге воспользовались своим моментом. Сегодня это было серьёзное испытание для нас, и я доволен итогом», — приводит слова Росеньора официальный сайт «Челси».