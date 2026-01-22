Тренер «Пафоса»: очень сложно играть против «Челси» — одной из лучших команд в мире

Главный тренер кипрского «Пафоса» Альберт Селадес высказался о поражении от английского «Челси» в матче общего этапа Лиги чемпионов.«Челси» выиграл со счётом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Мойсес Кайседо на 78-й минуте.

«Прежде всего я очень горжусь игроками, потому что они проделали отличную работу в обороне. Очень сложно играть здесь против «Челси» — одной из лучших команд в мире. То, что нам удалось сдерживать соперника до 78-й минуты, стало результатом очень хорошей работы игроков», — приводит слова Селадеса официальный сайт УЕФА.

В заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов «Пафос» сыграет с чешской «Славией» 28 января.