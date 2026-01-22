Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер «Пафоса»: очень сложно играть против «Челси» — одной из лучших команд в мире

Тренер «Пафоса»: очень сложно играть против «Челси» — одной из лучших команд в мире
Комментарии

Главный тренер кипрского «Пафоса» Альберт Селадес высказался о поражении от английского «Челси» в матче общего этапа Лиги чемпионов.«Челси» выиграл со счётом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Мойсес Кайседо на 78-й минуте.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2026, среда. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Пафос
Пафос, Кипр
1:0 Кайседо – 78'    

«Прежде всего я очень горжусь игроками, потому что они проделали отличную работу в обороне. Очень сложно играть здесь против «Челси» — одной из лучших команд в мире. То, что нам удалось сдерживать соперника до 78-й минуты, стало результатом очень хорошей работы игроков», — приводит слова Селадеса официальный сайт УЕФА.

В заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов «Пафос» сыграет с чешской «Славией» 28 января.

