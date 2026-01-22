«Карабах» снова потряс Европу». Азербайджанский журналист — о победе над «Айнтрахтом» в ЛЧ
Шеф-редактор сайта Sportlife.az Миралам Хасанли прокомментировал победу «Карабаха» над франкфуртским «Айнтрахтом» в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2026, среда. 20:45 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Окончен
3 : 2
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
1:0 Дуран – 4' 1:1 Узун – 10' 1:2 Шаиби – 78' 2:2 Дуран – 80' 3:2 Мустафазаде – 90+4'
«Сегодня мы пережили исторический день для Азербайджана. «Карабах» снова потряс Европу. Пусть докажут, что победа над «Айнтрахтом» — не сенсация.
Это результат многолетней упорной работы Гурбана Гурбанова и карабахского клуба. Правда, в последние минуты нам пришлось нелегко, но упорство и борьба до конца принесли победу. Надеюсь, «Карабах» войдёт в число 24 лучших команд Лиги чемпионов», — сказал Хасанли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
«СКА-Хабаровск» арендовал защитника у «Сочи» Официально
