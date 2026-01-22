«Карабах» снова потряс Европу». Азербайджанский журналист — о победе над «Айнтрахтом» в ЛЧ

Шеф-редактор сайта Sportlife.az Миралам Хасанли прокомментировал победу «Карабаха» над франкфуртским «Айнтрахтом» в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Сегодня мы пережили исторический день для Азербайджана. «Карабах» снова потряс Европу. Пусть докажут, что победа над «Айнтрахтом» — не сенсация.

Это результат многолетней упорной работы Гурбана Гурбанова и карабахского клуба. Правда, в последние минуты нам пришлось нелегко, но упорство и борьба до конца принесли победу. Надеюсь, «Карабах» войдёт в число 24 лучших команд Лиги чемпионов», — сказал Хасанли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.