«Спартак» завершает трансфер Сауся из «Балтики»

Футболист «Балтики» Владислав Саусь с большой долей вероятности продолжит карьеру в «Спартаке». Калининградский клуб принял улучшенное предложение красно-белых. Сумма сделки может превысить отметку в 350 млн рублей. Об этом сообщает «РБ Спорт», а источники «Чемпионата» подтверждают данную информацию.

Отмечается, что теперь красно-белым предстоит договориться с самим футболистом. Однако, как сообщалось ранее, в «Спартаке» уверены, что с этим аспектом не возникнет проблем.

Саусь выступает за калининградскую «Балтику» с лета 2024 года. В текущем сезоне футболист принял участие в 19 матчах в составе калининградцев в Мир Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России. На счету латераля гол и две результативные передачи.