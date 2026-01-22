Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Бубнов объяснил, как будет играть ЦСКА с Дмитрием Бариновым

Александр Бубнов объяснил, как будет играть ЦСКА с Дмитрием Бариновым
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал, как будет строиться игра ЦСКА с полузащитником Дмитрием Бариновым. Хавбек стал частью красно-синих в это трансферное окно. Он перешёл в ЦСКА из «Локомотива».

— Давайте про центр поля поговорим. Как Будет вписан Баринов в центр поля ЦСКА?
— Ну смотри. С учётом того, что Вильягра вроде уходит, то Баринов будет классический опорный полузащитник. И ближе к нему, судя по всему, будет играть Кисляк. Когда надо будет, будут играть в два опорных, а когда будет идти атака, Баринов будет всех «чистить», а Кисляк будет играть вперёд.

— Кисляк и Обляков — две восьмёрки, Баринов — под ними.
— Да, да. Так и будут играть, — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канал «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
«Он обиделся, однозначно». Бубнов — о Баринове и «Локомотиве»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android