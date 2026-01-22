Скидки
Игрок «Ювентуса» Маккенни высказался о трёх матчах Лиги чемпионов подряд с голами

Комментарии

Полузащитник итальянского «Ювентуса» Уэстон Маккенни прокомментировал победу в матче общего этапа Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой» (2:0). Маккенни стал автором забитого мяча, как и в двух прошлых играх Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2026, среда. 23:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
2 : 0
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1:0 Тюрам-Юльен – 55'     2:0 Маккенни – 64'    

«Матч получился сложным. Считаю, что мы были лучше и заслужили победу. Временами мы были не идеальны — слишком легко теряли мяч, и немного не хватало точности. Но самое важное сегодня вечером — это три очка, которые имеют огромное значение с турнирной точки зрения.

Три матча Лиги чемпионов с голами? Всё дело в уверенности, которую умеет вселять тренер. Мы выходим на поле с радостью, получаем удовольствие, верим в концепции тренера и чувствуем себя одной семьёй. Это самое важное, и именно благодаря этому мы добиваемся таких результатов, как сегодня», — приводит слова Маккенни официальный сайт УЕФА.

