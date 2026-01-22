Скидки
Главная Футбол Новости

ЦСКА — Акрон: прямая онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 16:00 мск 22 января 2026 года

ЦСКА — «Акрон»: онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 16:00 мск
Комментарии

Сегодня, 22 января 2026 года, состоится товарищеский матч, в котором встретятся московский ПФК ЦСКА и тольяттинский «Акрон». Команды проведут игру в рамках зимних учебно-тренировочных сборов. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет Okko.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
22 января 2026, четверг. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Не начался
Акрон
Тольятти, Россия
Отметим, что в текущем сезоне эти соперники уже трижды играли между собой в официальных турнирах. Игра в Мир РПЛ завершилась в пользу ЦСКА (3:1). В Фонбет Кубке России один матч выиграли армейцы (3:2), другой — «Акрон» (1:1, 5:4 — по пенальти).

На момент зимнего перерыва ЦСКА идёт на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ, а «Акрон» — на девятой строчке.

