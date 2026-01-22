«Это большая трагедия». Аршавин — о промахе Диаса с пенальти в финале Кубка Африки
Заместитель председателя правления санкт-петербургского «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался об ударе марокканского нападающего Браима Диаса с пенальти в финале Кубка африканских наций с Сенегалом. Диас пробил «паненкой» в конце игры при счёте 0:0, а в дополнительное время Сенегал забил победный гол.
Кубок африканских наций . Финал
18 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Сенегал
Окончен
1 : 0
ДВ
Марокко
1:0 Гейе – 94'
— Что будет с Диасом?
— Я думаю, что это, конечно, большая трагедия для игрока, потому что он нацию мог вознести в небеса. Был бы там главным героем, я не знаю, чемпионата, страны и так далее. Но, видишь, так бывает, это футбол, — сказал Аршавин в новом выпуске Fontour на канале Fonbet.
