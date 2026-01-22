Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это большая трагедия». Аршавин — о промахе Диаса с пенальти в финале Кубка Африки

«Это большая трагедия». Аршавин — о промахе Диаса с пенальти в финале Кубка Африки
Комментарии

Заместитель председателя правления санкт-петербургского «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался об ударе марокканского нападающего Браима Диаса с пенальти в финале Кубка африканских наций с Сенегалом. Диас пробил «паненкой» в конце игры при счёте 0:0, а в дополнительное время Сенегал забил победный гол.

Кубок африканских наций . Финал
18 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Сенегал
Окончен
1 : 0
ДВ
Марокко
1:0 Гейе – 94'    

— Что будет с Диасом?
— Я думаю, что это, конечно, большая трагедия для игрока, потому что он нацию мог вознести в небеса. Был бы там главным героем, я не знаю, чемпионата, страны и так далее. Но, видишь, так бывает, это футбол, — сказал Аршавин в новом выпуске Fontour на канале Fonbet.

Материалы по теме
Аршавин раскрыл, почему не всегда соглашается сфотографироваться с теми, кто просит
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android