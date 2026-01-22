Футболист «Зенита» Густаво Мантуан рассказал о своих любимых бутсах. В одних из них он забил первый гол за петербургскую команду.

— У вас есть самые любимые бутсы?

— Да, есть те, к которым я испытываю особенные чувства. Таких две пары — оранжевые, в которых, если не ошибаюсь, я забил свой первый мяч за «Зенит», и ещё одни, в них я впервые отличился на профессиональном уровне в футболке «Коринтианса». Оранжевые мне очень дороги, потому что они — показатель того, что я здорово проявил себя в Бразилии и продолжил демонстрировать яркий футбол уже в России. Вот эти две пары занимают в моём сердце особое место. Но больше я в них не играю: оранжевые хранятся в Петербурге, а те, первые, — в Сан-Паулу, — приводит слова Мантуана официальный сайт «Зенита».