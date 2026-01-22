Скидки
Мантуан: моя мечта — вновь стать чемпионом с «Зенитом»

Футболист «Зенита» Густаво Мантуан заявил, что мечтает вновь стать чемпионом России в составе сине-бело-голубых. Ещё одна его мечта — сыграть за сборную Бразилии на чемпионате мира.

— И последний вопрос. Густаво, о чём вы мечтаете прямо сейчас?
— Моя мечта на ближайшее будущее — вновь завоевать чемпионство с «Зенитом». А мечта на дистанции — сыграть на чемпионате мира в составе Бразилии, защищая цвета моей сборной, — приводит слова Густаво Мантуана официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» ушёл на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко.

