Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Сёмин высказался о победе «Карабаха» над «Айнтрахтом» в Лиге чемпионов

Юрий Сёмин высказался о победе «Карабаха» над «Айнтрахтом» в Лиге чемпионов
Комментарии

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о матче азербайджанского «Карабаха» с немецким «Айнтрахтом» в Лиге чемпионов. «Карабах» выиграл со счётом 3:2.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2026, среда. 20:45 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Окончен
3 : 2
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
1:0 Дуран – 4'     1:1 Узун – 10'     1:2 Шаиби – 78'     2:2 Дуран – 80'     3:2 Мустафазаде – 90+4'    

«Я не удивился ни победе «Карабаха» над «Айнтрахтом» в Лиге чемпионов, ни победе «Будё-Глимт». В «Карабахе» работает тренер, который там находится долгое время. Он работает не просто успешно, а суперуспешно! Это путь, который начинался с маленьких побед и дошёл до больших побед. Это долгий путь, своей работой он делает такие праздники для людей.

В Баку был полный стадион Тофика Бахрамова. Тренер подарил «Карабаху» радость людей. Поэтому победа над «Айнтрахтом» и набранные 10 очков были полностью закономерными. «Карабах» может попасть в плей-офф Лиги чемпионов. Это говорит о том, что у клуба правильный путь и большой успех. Их надо поздравить», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Фантастическая победа «Карабаха» на последних секундах! Плей-офф ЛЧ максимально близок!
Видео
Фантастическая победа «Карабаха» на последних секундах! Плей-офф ЛЧ максимально близок!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android