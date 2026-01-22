Юрий Сёмин высказался о победе «Карабаха» над «Айнтрахтом» в Лиге чемпионов

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о матче азербайджанского «Карабаха» с немецким «Айнтрахтом» в Лиге чемпионов. «Карабах» выиграл со счётом 3:2.

«Я не удивился ни победе «Карабаха» над «Айнтрахтом» в Лиге чемпионов, ни победе «Будё-Глимт». В «Карабахе» работает тренер, который там находится долгое время. Он работает не просто успешно, а суперуспешно! Это путь, который начинался с маленьких побед и дошёл до больших побед. Это долгий путь, своей работой он делает такие праздники для людей.

В Баку был полный стадион Тофика Бахрамова. Тренер подарил «Карабаху» радость людей. Поэтому победа над «Айнтрахтом» и набранные 10 очков были полностью закономерными. «Карабах» может попасть в плей-офф Лиги чемпионов. Это говорит о том, что у клуба правильный путь и большой успех. Их надо поздравить», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.