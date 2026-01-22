Голенков: было ощущение, что Карпин настроен ко мне негативно

Нападающий «Ростова» Егор Голенков признался, что чувствовал негативное отношение со стороны экс-тренера «Ростова» Валерия Карпина. Однако он признался, что сейчас его не волнует данная ситуация.

— Вам 26 лет. Но в сборную пока не зовут.

— Объяснимо — если два гола забил, значит, не зовут. Если забью 15 на сезон, не вызвать не смогут. Значит, надо 15 голов забивать.

— Не было ощущения, что Валерий Георгиевич немного негативно по отношению к вам настроен?

— Было такое ощущение, да. А сейчас пофигу. Переболел уже.

— Не общались с ним на эту тему, когда он ещё был в «Ростове»?

— Нет, — приводит слова Голенкова «РБ Спорт».