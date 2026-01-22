Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Руслан Нигматуллин сообщил об аресте двух квартир бывшей жены после суда

Руслан Нигматуллин сообщил об аресте двух квартир бывшей жены после суда
Комментарии

Бывший вратарь «Локомотива», «Вероны» и сборной России Руслан Нигматуллин сообщил, что после решения суда приставы наложили арест на две квартиры в Подмосковье, принадлежащие его бывшей супруге. Нигматуллин был в браке с 1996 по 2023 год. После развода экс-футболист заявил, что Елена забрала всю сумму от проданной квартиры в Москве за 121 млн рублей.

«Вышло постановление суда об аресте, приставы пока арестовали две квартиры в Подмосковье, в которых проживают близкие родственники моей бывшей супруги. Речь также идёт, по-моему, о гаражном месте. Что будет дальше? Я не общаюсь с приставами, потому что с ними невозможно разговаривать, ведь до них невозможно дозвониться. Я тоже хотел бы знать их планы, но слежу за всем только через официальные уведомления.

Есть постановление суда, есть возбуждённое исполнительное производство на конкретную сумму. Вот по нему они и работают. Сумма 59 миллионов рублей? Да, но она выросла до 63 миллионов, потому что это ещё и услуги судебных приставов», — приводит слова Нигматуллина «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
Нигматуллин: неправильно говорить, что Сафонов и Агкацев слабее Акинфеева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android