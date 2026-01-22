Руслан Нигматуллин сообщил об аресте двух квартир бывшей жены после суда

Бывший вратарь «Локомотива», «Вероны» и сборной России Руслан Нигматуллин сообщил, что после решения суда приставы наложили арест на две квартиры в Подмосковье, принадлежащие его бывшей супруге. Нигматуллин был в браке с 1996 по 2023 год. После развода экс-футболист заявил, что Елена забрала всю сумму от проданной квартиры в Москве за 121 млн рублей.

«Вышло постановление суда об аресте, приставы пока арестовали две квартиры в Подмосковье, в которых проживают близкие родственники моей бывшей супруги. Речь также идёт, по-моему, о гаражном месте. Что будет дальше? Я не общаюсь с приставами, потому что с ними невозможно разговаривать, ведь до них невозможно дозвониться. Я тоже хотел бы знать их планы, но слежу за всем только через официальные уведомления.

Есть постановление суда, есть возбуждённое исполнительное производство на конкретную сумму. Вот по нему они и работают. Сумма 59 миллионов рублей? Да, но она выросла до 63 миллионов, потому что это ещё и услуги судебных приставов», — приводит слова Нигматуллина «РИА Новости Спорт».