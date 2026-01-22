Гендиректор «Динамо» Пивоваров: рассчитываем на тренера Гусева в долгосрочной перспективе

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что клуб рассчитывает на нынешнего главного тренера Ролана Гусева в долгосрочной перспективе.

«Как вы знаете, Гусев был назначен главным тренером до конца текущего сезона. Мы неоднократно подтверждали, что Гусев обладает большим потенциалом. Мы на него рассчитываем — в том числе и в долгосрочной перспективе. Все назначения в его тренерский штаб были нами совместно согласованы», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, в ноябре 2025 года Гусев был назначен в «Динамо» на временной основе. В январе 2026-го специалиста утвердили на посту главного тренера до конца текущего сезона.