23:00 Мск
Главный тренер «Динамо» Гусев высказался об обновлённом тренерском штабе

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев высказался о своём обновлённом тренерском штабе. Ранее стало известно, что вместе с Гусевым в «Динамо» будут работать Юрий Жирков и Роман Шаронов.

«Всё, что я хотел, я получил. Я исходил из того, чтобы тренерский штаб имел единую концепцию, хотел получить единомышленников. Главное, чтобы игроки понимали нашу идею. Конечно, у нас есть дискуссии, мы многое обсуждаем, но ключевое — двигаться в одном направлении. Все понимают, что требуется от нас весной.

Надо совместить баланс физики и тактики», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков с пресс-конференции перед турниром «BetBoom Dynamo Global Challenge».

«Он обиделся, однозначно». Бубнов — о Баринове и «Локомотиве»
