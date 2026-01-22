Роман Шаронов высказался о назначении тренером «Динамо»

Помощник главного тренера московского «Динамо» Роман Шаронов высказался о назначении на должность в клубе. Роман Шаронов вошёл в тренерский штаб Ролана Гусева 10 января.

«Честь быть частью этого великого клуба. Мы постоянно проговариваем игрокам, что мы хотим. В этом направлении мы и будем двигаться. Я помогу каждому тренеру и игроку, чтобы стать лучше, чтобы добиться результатов», — передаёт слова Шаронова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 21 очко за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», заработав 40 очков.