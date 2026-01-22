Скидки
Сельта — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
«Ощущения больше свободы». Игрок «Ростова» провёл параллель между Альбой и Карпиным

«Ощущается больше свободы». Игрок «Ростова» провёл параллель между Альбой и Карпиным
Нападающий «Ростова» Егор Голенков провёл параллель между бывшим и нынешним тренерами южного клуба — Валерием Карпиным и Джонатаном Альбой.

— По тому, как Альба себя ведёт, что попадает в медиа, у меня ощущение, что это такой анти-Карпин.
— Не могу прямо сказать, что анти-Карпин. Но то, что ощущается немного больше свободы действий, — да. Но при этом соблюдается и дисциплина.

— В чём демократизм Альбы? Тортика можно покушать?
— И в быту, и на поле. Есть некоторые тактические нюансы, которые мне более удобны. А в быту обычный пример — с весом. Ненавижу, когда после трёх дней выходного утром контроль веса. Мне достаточно одной тренировки, чтобы убрать всю воду из организма. Тренировка — минус три кило сразу. Это не жир, это вода. Сейчас у нас нет взвешивания сразу после выходных.

— Карпин штрафовал за это?
— Нет, просто пихач был. Плюс понимал, что в состав могу не попасть. И на третий день выходных шел тренироваться, чтобы сбросить вес, — приводит слова Голенкова «РБ Спорт».

