Юрий Жирков: сделаем всё возможное, чтобы сделать «Динамо» лучше

Тренер московского «Динамо» Юрий Жирков высказался о своём назначении в клуб и пообещал сделать всё возможное, чтобы бело-голубые стали лучше. Главным тренером «Динамо» работает Ролан Гусев.

«Я рад вернуться в клуб, где когда-то играл. Сделаем всё возможное, чтобы сделать «Динамо» лучше», — передаёт слова Жиркова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков с пресс-конференции перед турниром «BetBoom Dynamo Global Challenge».

Первую часть текущего сезона Мир Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» завершилось на 10-м месте в турнирной таблице. Бело-голубые набрали 21 очко по результатам 18 проведённых встреч. Лидирует в чемпионате России действующий чемпион страны в лице «Краснодара».