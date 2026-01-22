Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов ответил, почему Челестини пригласил Баринова в ЦСКА

Орлов ответил, почему Челестини пригласил Баринова в ЦСКА
Комментарии

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов ответил, почему главный тренер ПФК ЦСКА Фабио Челестини решил пригласить в команду полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива».

«Почему Челестини взял Баринова? Тренер увидел, что Дмитрий может быть лидером в игре», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Баринов перебрался в ЦСКА из московского «Локомотива» в зимнее трансферное окно. Контракт полузащитника с железнодорожниками истекал в конце сезона. Дмитрий отказался продлевать соглашение с «Локо», так как его не устроили предложенные условия. По данным СМИ, железнодорожники сделали оффер Баринову с понижением зарплаты.

Материалы по теме
Александр Бубнов объяснил, как будет играть ЦСКА с Дмитрием Бариновым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android