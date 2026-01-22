Орлов ответил, почему Челестини пригласил Баринова в ЦСКА

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов ответил, почему главный тренер ПФК ЦСКА Фабио Челестини решил пригласить в команду полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива».

«Почему Челестини взял Баринова? Тренер увидел, что Дмитрий может быть лидером в игре», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Баринов перебрался в ЦСКА из московского «Локомотива» в зимнее трансферное окно. Контракт полузащитника с железнодорожниками истекал в конце сезона. Дмитрий отказался продлевать соглашение с «Локо», так как его не устроили предложенные условия. По данным СМИ, железнодорожники сделали оффер Баринову с понижением зарплаты.