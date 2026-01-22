Главный тренер «Динамо» Гусев: весной для нас каждая игра — это финал

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев высказался о перспективах команды в весенней части сезона-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги.

«Для нас каждая игра — это финал. Мы обязаны максимально подниматься выше. Те игроки, которые находятся в московском «Динамо», достойны большего и умеют больше. Мы хотим подняться максимально высоко. Будем выходить на каждый матч как на последний», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 21 очко за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», заработав 40 очков.