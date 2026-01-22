Ролан Гусев рассказал, чем будут заниматься Шаронов и Жирков в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев рассказал, чем будут заниматься Роман Шаронов и Юрий Жирков в его тренерском штабе.

«Шаронов разбирается в позиции защитника как никто другой. Но это не значит, что он будет заниматься только обороной и защитниками. Роман Сергеевич помогает нам и в атаке, и в среднем блоке, и в стандартах. У него будет акцент на индивидуальной тактике.

Ровно как и Юрий Жирков знает всё о позиции крайнего защитника и вингера, поэтому он тоже будет уделять им ключевое внимание. Но это не значит, что Юрий Валентинович не может внести свои коррективы по другим», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.