Сельта — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
23:00 Мск
Футбол Новости

Ролан Гусев рассказал, чем будут заниматься Шаронов и Жирков в «Динамо»

Ролан Гусев рассказал, чем будут заниматься Шаронов и Жирков в «Динамо»
Комментарии

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев рассказал, чем будут заниматься Роман Шаронов и Юрий Жирков в его тренерском штабе.

«Шаронов разбирается в позиции защитника как никто другой. Но это не значит, что он будет заниматься только обороной и защитниками. Роман Сергеевич помогает нам и в атаке, и в среднем блоке, и в стандартах. У него будет акцент на индивидуальной тактике.

Ровно как и Юрий Жирков знает всё о позиции крайнего защитника и вингера, поэтому он тоже будет уделять им ключевое внимание. Но это не значит, что Юрий Валентинович не может внести свои коррективы по другим», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

