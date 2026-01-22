Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Динамо» Гусев рассказал, почему Паршивлюк покинул тренерский штаб

Главный тренер «Динамо» Гусев рассказал, почему Паршивлюк покинул тренерский штаб
Комментарии

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев рассказал, почему тренерский штаб московского клуба покинул Сергей Паршивлюк.

«Паршивлюк — большой профессионал. Но я формировал для себя тренерский штаб из тех людей, которые являются моими единомышленниками. Поэтому это решение принял я», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Паршивлюк присоединился к московскому клубу в июне 2019 года и за пять сезонов сыграл 110 матчей, в девяти из которых выводил команду на поле с капитанской повязкой.

Дважды становился бронзовым призёром чемпионата России, в сезоне-2021/2022 и сезоне-2023/2024, после которого завершил карьеру игрока и вошёл в тренерский штаб Марцела Лички. Позднее помогал Валерию Карпину и Ролану Гусеву.

Материалы по теме
Ролан Гусев рассказал, чем будут заниматься Шаронов и Жирков в «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android