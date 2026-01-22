Скидки
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Динамо» Пивоваров высказался о ссылке Дениса Макарова во вторую команду

Комментарии

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о ссылке футболиста Дениса Макарова во вторую команду. Ранее Макаров в критической форме отозвался о главном тренере бело-голубых Ролане Гусеве.

«Не буду комментировать высказывание Макарова, но решение клуба сослать его в дубль было юридически подкреплено. Будем надеяться, что дальше последуют решения с его стороны, которые пойдут на пользу его будущему», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Первую часть текущего сезона Мир Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» завершило на 10-м месте в турнирной таблице. Бело-голубые набрали 21 очко по результатам 18 проведённых встреч. Лидирует в чемпионате России действующий чемпион страны в лице «Краснодара».

