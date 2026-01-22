Гусев: недавно виделся с Газзаевым, он передал мне свои конспекты

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев рассказал о взаимодействии с российским специалистом Валерием Газзаевым, который ранее возглавлял бело-голубых.

«Мы постоянно на связи с Газзаевым. Я всегда с ним советуюсь. Помощником ко мне, конечно, он бы не пошёл. Но вот недавно мы встречались, он мне передал несколько своих конспектов. Временами их перечитываю», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Первую часть текущего сезона Мир Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» завершило на 10-м месте в турнирной таблице. Бело-голубые набрали 21 очко по результатам 18 проведённых встреч. Лидирует в чемпионате России действующий чемпион страны «Краснодар».