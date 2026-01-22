Скидки
Гендиректор «Динамо» Пивоваров сообщил, что Газзаев войдёт в консультативный совет клуба

Комментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что Валерий Газзаев войдёт в консультативный совет клуба.

«Газзаев многое выиграл, работал в «Динамо». Он настоящая легенда российского футбола. Поэтому по решению консультативного совета он войдёт в этот орган и поможет нам», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Первую часть текущего сезона Мир Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» завершило на 10-м месте в турнирной таблице. Бело-голубые набрали 21 очко по результатам 18 проведённых встреч. Лидирует в чемпионате России действующий чемпион страны «Краснодар».

