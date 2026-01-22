Скидки
Сельта — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Динамо» Пивоваров подробно рассказал о трансфере Рикардо

Комментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о переходе защитника Дэвида Рикардо.

«В осенней части сезона у нас были проблемы с большим количеством пропущенных голов. Мы обращали внимание на необходимость усиления линии обороны. Мы искали варианты на позицию центрального защитника. Считаем, что нашли хорошего кандидата в лице Рикардо. Он обладает хорошими физическими качествами. Мы провели оперативные переговоры с «Ботафого», достигли соглашения.

Очень рассчитываем, что Дэвид поможет нашей команде выполнять спортивные задачи. У нас всё ещё есть шансы на трофей. Считаем Рикардо безусловным усилением», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

