В «Динамо» сообщили, что оштрафуют Скопинцева за отсутствие на сборе

В «Динамо» сообщили, что оштрафуют Скопинцева за отсутствие на сборе
Комментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался об отсутствии Дмитрия Скопинцева на первом зимнем сборе команды бело-голубых.

«Мы на связи со Скопинцевым. Проблема его отсутствия на сборе — техническая, она неприятная. Причина в документе. Мы разбираемся», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев подчеркнул, что Скопинцев будет оштрафован за несвоевременный приезд на зимние сборы команды.

«Скопинцев будет обязательно оштрафован за то, что не приехал вовремя на сбор», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

